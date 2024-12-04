Mersin\'de Ahilik Yemini Töreni

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Mersin'de Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri için Ahilik yemini töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki merkezde düzenlenen törende, Ahilik mirasının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Bu tür etkinliklere önem verdiklerini dile getiren Durmuş, "Zamanın ruhunu yakalayıp geleceği tasarlayacak gençler yetiştirmeyi hayal ediyoruz." dedi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı da Ahilik geleneğini gençlerin devam ettireceğini belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilerin "Ahilik yemini" ettiği programda, meslekte 50 yılını dolduran esnaflara plaket verildi.

Törene, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz de katıldı.