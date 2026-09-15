Mersin'de "Ailem Güvende" operasyonunda 36 zanlıdan 28'i tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de "Ailem Güvende" operasyonunda 36 zanlıdan 28'i tutuklandı

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Mersin'de "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada ayrıca iki derneğe ait 14 internet sitesi ile 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Mersin'de "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Sosyal medyada müstehcen içerik üreten ve yayan, fuhşa aracılık veya yer temin eden kişilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 13 Eylül'de polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Mersin merkezde faaliyet gösteren "Muamma LGBT Derneği" ve "Mersin 7 Renk LGBT Derneği"nin kapatılması için yazışmalara başlandı.

Bu derneklere ait 14 internet sitesi ile 186 kişisel sosyal medya hesabına hakimlik kararıyla erişim engeli getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 36 zanlıdan 28'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de "Ailem Güvende" operasyonunda 36 zanlıdan 28'i tutuklandı - Son Dakika
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