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Mersin'de Amatör Futbolcular, Yılın Kareleri Oylamasında Tercih Yaptı - Son Dakika
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Mersin'de Amatör Futbolcular, Yılın Kareleri Oylamasında Tercih Yaptı

Mersin'de Kuvayi Milliyespor'un 17 yaş altı takımı oyuncuları, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında tercihlerini belirledi. Futbolcular, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasından seçim yaparak en çok beğendikleri kareleri belirledi.

Mersin\'de Amatör Futbolcular, Yılın Kareleri Oylamasında Tercih Yaptı
22.01.2024 - 13:05,  Güncelleme: 13:10
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Mersin'de amatör futbolcular, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Süper Amatör Lig B Grubu ekiplerinden Kuvayi Milliyespor'un 17 yaş altı takımının oyuncuları, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Futbolculardan Erdem Şahin, "Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon", "Çevre-Yaşam"da Mahmut Serdar Alakuş'un "Su altı trafiği", "Spor"da ise David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" başlıklı karesini seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Anneye bakış" adlı eserini oylayan Şahin, "Fotoğrafları çok beğendim, seçmekte zorlandım. Beni en çok Gazze'ye destek fotoğrafı etkiledi." dedi.

"Eserlerin hepsi birbirinden değerli"

Sedat Güven de "Haber"de Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam"da Gerald Anderson'un "Çöpler arasında", "Spor"da David Alvaro'nun "Gazze'ye destek", "Deprem: Umut"ta Murat Şengül'ün "Hoş geldin" ve "Gazze: Kanıt"ta ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" eserini tercih etti.

Yeşil sahada oylamayı değerlendiren Güven, "Fotoğraflara bakınca nasıl zor şartlar altında çekildiğini anlayabiliyorum." ifadesini kullandı.

Antrenör Rıdvan Elçiçek de "Haber" kategorisinde Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken", "Çevre-Yaşam"da Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi", "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı eserini seçen Elçiçek, "Fotoğraflar çok güzel. Eserlerin hepsi birbirinden değerli. Emek verilerek çekilmiş." diye konuştu.

Kaynak: AA
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