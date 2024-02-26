Mersin'de ambulans ile otomobil çarpışması: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de ambulans ile otomobil çarpışması: 7 kişi yaralandı

Mersin\'de ambulans ile otomobil çarpışması: 7 kişi yaralandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, M.K'nin kullandığı ambulans ile S.Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, ambulanstaki sürücü, sağlık çalışanları ve hasta ile otomobil sürücüsü ve yanındaki çocuğu yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

26.02.2024 00:23  Güncelleme: 00:26
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.K'nin kullandığı 33 DLH 50 plakalı ambulans, Çiftlikköy Mahallesi 34. Cadde'de, S.Ö. idaresindeki 33 CSH 99 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilen ambulanstaki sürücü, sağlık çalışanları Y.G, F.Ö.Ö. ve F.B.Y, hasta H.K. ile otomobil sürücüsü S.Ö. ve yanındaki çocuğu B.K.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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