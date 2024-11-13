Mersin'de Ara Tatil Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Ara Tatil Etkinlikleri Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Etkinlik ve Sanat Merkezi, ara tatil döneminde çocuklar için eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenliyor. Zumba, resim atölyeleri ve şişme oyun grupları gibi çeşitli aktivitelerle çocuklar kaliteli vakit geçiriyor.

13.11.2024 10:58  Güncelleme: 12:31
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Etkinlik ve Sanat Merkezi, okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocukları ağırlıyor. Büyükşehir, ara tatil süresince tüm gün devam eden eğlendirici ve eğitici etkinliklerle çocukların kaliteli vakit geçirmesine destek oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde, okulların birinci dönem ara tatile girmesiyle birlikte çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenleniyor. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de eğitici aktivitelerle öğreniyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde, çocuklara yönelik hem eğitici hem eğlendirici etkinlikler hazırlandı. Şişme oyun gruplarında enerjisini atan çocuklar, Büyükşehir'in öğretmenleri eşliğinde zumba yaparak şarkılar söyledi.

Çevre bilincini artıracak çalışmalardan resim atölyesine, çiçek dikim etkinliklerinden dans etkinliklerine kadar birçok aktiviteyle vakit geçiren çocuklar, Kitobüs aracını da gezerek kitapları inceledi. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nden getirilen iki can dostu ilgiyle seven çocuklara, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramında da bulunuldu.

"Etkinliklerimize ailelerimizi ve tüm çocuklarımızı bekliyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde görev yapan Psikolog Nazlı Cemre Dursun, etkinliklerin 15 Kasım akşamına kadar devam edeceğini söyleyerek, "Çocuklarımız için hem eğlenceli hem de psikososyal becerilerini geliştirecek yönde aktiviteler yapmaktayız. Yüz boyama, resim, tasarım atölyemiz, çevre atölyemiz var. Yetenekleri doğrultusunda hangi becerilerini geliştirmek istiyorlarsa hepsi bu etkinliklerimizde mevcut. Bununla beraber şişme oyun gruplarımızda enerjilerini atıyorlar. Patlamış mısır, pamuk şekeri gibi ikramlıklarımız var. Etkinliklerimize ailelerimizi ve tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklar sosyalleşirken, aileler de bu zaman dilimde kendilerine özel vakit ayırırlar" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Muzaffer Enes Çirkin: "Çok eğlenceli bir ortam. Burası tam çocuklara göre. Eğlenmek isteyen arkadaşlarım gelin."

- Mert Demir: "Çok eğlendim. Vahap Amca'ya teşekkür ediyorum."

-Azra Eylül Kılıç, "Eğlenmek için geldim. Boyama yaptım. Şişme balonlara bindim. Şarkı söyledim. Burası çok eğlenceli."

-Şevval Hira Diken: "Etkinlik ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Bilezik yaptım, çiçek ektim. Tramboline bindim, dans ettim. Çok eğleniyorum."

-Mehmet Ali Dağlı: "Resim yaptım, yüzümü boyadım, balonlara bindim. Çok eğlenceli. İyi ki geldim."

-Hafsa İpek: "Çok güzel bir yer. Dans ettim, oynadım, eğlendim. Arkadaşlarımla eğleniyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Ara Tatil Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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