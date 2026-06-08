Mersin\'de Bina Damat Yangını Söndürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir binanın damındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İhsaniye Mahallesi 4933 Sokak'ta 3 katlı binanın damındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.
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