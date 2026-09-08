Mersin'de bir iş yerinde 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
Mersin'de narkotik ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 97 kolide 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden H.S. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Adresteki 97 kolide 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza ele geçirildi.
Ekipler, şüpheliler K.S, H.S, İ.A. ve K.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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