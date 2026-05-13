Mersin'de Biyodizel Tesisinde Yangın

(MERSİN) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Dev tanker alev alev yanerken Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti.

Yangın, Akdeniz ilçesinde bulunan Aves adlı firmanın biyodizel yakıt üretim tesisindeki tank çiftliğinde meydana geldi.

Dev tanker alev alev yanarken gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseldi. Çok sayıda petrol dolum tesisi ve sanayi tesisinin bulunduğu bölgede çıkan yangın nedeniyle itfaiye ve güvenlik birimleri seferber oldu.

Çevrede önlem alınırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.