Mersin'de Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı - Son Dakika
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Mersin'de Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı

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Mersin\'de Çeşmeli-Taşucu Otoyolu\'nun yapımı tamamlanan Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı
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- Otoyolda incelemede bulunan Vali Atilla Toros: "Yaz aylarında 2,5 saat süren mesafe yaklaşık 18 dakikaya düşüyor. Şehrimiz için son derece kıymetli"

Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu Projesi'nin yapımı tamamlanan 52 kilometrelik Çeşmeli- Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı.

Araç sürücüleri, bünyesinde 10 köprülü kavşak, 7 tünel, 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı bulunan otoyoldan geçiş yapmaya başladı.

Vali Atilla Toros, beraberindeki AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve diğer ilgililerle Çeşmeli Gişeleri'nde incelemelerde bulundu.

Ekiplerden bilgi alan heyet, daha sonra gişelerden geçen sürücülerle sohbet ederek kolonya ve çikolata ikram etti.

"Trafik problemlerimiz bu şekilde giderilmiş olacak"

Vali Toros, gazetecilere, Mersin için son derece kıymetli bir yatırımın hizmete alındığını söyledi.

Otoyolun resmi açılışının, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını belirten Toros, "Gidiş ve geliş olmak üzere 2x3'lük 41 kilometre ana gövde, 2x2'lik 11 kilometre bağlantı yollarıyla beraber toplamda 52 kilometre otoyoldan bahsediyoruz. Mersin'imiz için son derece önemli bir yatırım oldu." dedi.

Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin hizmet alanına ilişkin bilgi veren Toros, şöyle konuştu:

"Özellikle Mersin'imiz için 'batı sektörü' dediğimiz bu alanı, tarım, turizm ve sanayisiyle beraber batı sektörümüz, Mersin, Adana ve Gaziantep Otoyolu'na doğrudan güvenli bir bağlantı olacak. Özellikle yaz aylarında D-400 üzerinde sıkıntılı bir trafik yaşıyorduk. Trafik problemlerimiz bu şekilde giderilmiş olacak. Yaz aylarında 2,5 saat süren mesafe yaklaşık 18 dakikaya düşüyor. Şehrimiz için son derece kıymetli. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız, belasız vatandaşlarımız açısından son derece konforlu seyahatler diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve Bakanlık personelinin gayretiyle kıymetli bir yatırımı kazandırmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın burayı resmi açılışla bizlere kazandıracağı günü de dört gözle bekliyoruz."

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesiyle beraber resmi açılışı yapılacak

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de trafiği rahatlatacak otoyolun bir ayağının hizmete açıldığını dile getirdi.

Otoyolun resmi açılışının, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesiyle beraber yapılacağını belirten Nebati, "Bu bir ara açılış. İnşallah nükleer santralimizin ilk ünitesinin açılışını da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte gerçekleştireceğiz. Yine inşallah Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın da açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2002'den bugüne kadar 860 milyar lirayı aşan, çok ciddi bir yatırımın alındığı, devasa yatırımların devam ettiği, Mersin'in her türlü ihtiyacının karşılandığı ve özellikle de bu bölgenin refahının artırılması noktasında atılmış olan bu adımlardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mersin'in bundan sonra beklentisinin otoyolun Taşucu'na kadar olan kısmının tamamlanması olduğunu ifade eden Nebati, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Açıklamaların ardından Vali Toros ve beraberindekiler, araçlarla otoyolu gezdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı - Son Dakika
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