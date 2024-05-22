Mersin'de CİMER üzerinden yapılan şikayet sonucu yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de CİMER üzerinden yapılan şikayet sonucu yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Mersin\'de CİMER üzerinden yapılan şikayet sonucu yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Mersin'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayet üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Yakalanamayan bir şüpheli için çalışmalar devam ediyor.

22.05.2024 10:37
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Mersin'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan şikayet üzerine düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, CİMER üzerinden gelen 4 yasa dışı bahis ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Aramalarda 12 cep telefonu, 8 SIM kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, bilgisayar kasası ve hafıza kartı ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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