Mersin\'de CİMER üzerinden yapılan şikayet sonucu yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Mersin'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan şikayet üzerine düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, CİMER üzerinden gelen 4 yasa dışı bahis ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Aramalarda 12 cep telefonu, 8 SIM kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, bilgisayar kasası ve hafıza kartı ele geçirildi.
Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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