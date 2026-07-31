Mersin'de Çocuğa Şiddet Uygulayan Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'de bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli M.E. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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