Mersin'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin\'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
23.06.2026 04:27
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Mersin'in Mut ilçesindeki çöplükte çıkan yangın, çevredeki bahçelere sıçramadan söndürüldü.

MERSİN'in Mut ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, çevredeki bahçelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Mut ilçesi Palantepe Mahallesindeki çöplük alanda çıktı. Çöplükten yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 hektarlık alana yayılan yangın, çevredeki bahçelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Yaşam, Çevre, Mut, Son Dakika

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