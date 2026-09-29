Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 yabancı uyruklu tutuklandı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, geçmiş dönemlerde örgüt bünyesinde faaliyet gösteren ve propaganda yapan 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgüt DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, geçmiş dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve açık kaynaklar üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika
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