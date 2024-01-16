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Mersin'de DEAŞ Üyesi 10 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ Üyesi 10 Zanlı Yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 10 zanlının yakalanması için düzenlenen operasyonda, özel harekat polisleri önlem aldı. Zanlıların örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya çalıştıkları ve illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Mersin\'de DEAŞ Üyesi 10 Zanlı Yakalandı
16.01.2024 - 04:51,
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Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 10 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, geçmişte silahlı olarak faaliyet yürüttüğü saptanan 10 şüphelinin, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu kişilerin illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kimliği belirlenen zanlıların adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ Üyesi 10 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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