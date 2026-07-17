Mersin'de Depoda Yangın Kontrol Altına Alındı

MERSİN'de hal kompleksinde plastik kasa ve ahşap paletlerin olduğu depoda çatı tamiratı sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akdeniz ilçesindeki Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde faaliyet gösteren bir deponun çatı kısmındaki tadilat sırasında yangın çıktı. Depodaki plastik kasa ve ahşap paletlerin tutuşması sonucu alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Koray ÜNLÜ/MERSİN,