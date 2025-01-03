Mersin'de Dilek Kutusu Açıldı, Vatandaşlar 2025 İçin Dileklerini Yazdı - Son Dakika
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Mersin'de Dilek Kutusu Açıldı, Vatandaşlar 2025 İçin Dileklerini Yazdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Özgecan Aslan Barış Meydanı'na yerleştirdiği Dilek Kutusu ile vatandaşların 2025 yılına dair dileklerini topladı. Gençler, daha iyi bir yaşam ve ekonomi dilerken, çocuklar Noel Baba'dan oyuncak istedi.

03.01.2025 10:02  Güncelleme: 11:06
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların dileklerini yazmaları için Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan çam ağacının altına yerleştirdiği 'Dilek Kutusu' açıldı. Kutu, vatandaşların hem kendileri hem de aileleri ile ilgili dilekleriyle doldu, taştı.

Mersinli vatandaşlar 2025 yılından kendileri ve aileleri ile ilgili beklentilerini Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yazdı. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesi Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan çam ağacının altına yerleştirilen devasa dilek kutusuna vatandaşlar dileklerini yazıp attı.

Gençler, 'çok para' ve yurtdışında yaşam istedi

Büyükşehir'in Dilek Kutusu'nda çıkan dilek kartlarında, 'para, huzur ve mutluluk' dileyenler çoğunluk oluştururken, öğrenciler başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diledi. Yurtdışı için vize de dileyen gençler, 'Her zaman yılbaşı olsun' dedi. Uzaya gitmek, karavanla seyahat etmek isteyen de sonsuz dilek hakkının olmasını dileyen de oldu.

Gelecek kaygısı yaşayan gençler, ekonomik olarak daha istikrarlı ülkelere yerleşme hayallerini yazarken, Türkiye'de kalmak isteyenler ise ekonominin düzelmesini temenni etti. Okudukları bölümlerde çalışmak için atanmayı bekleyen gençler ise 2025 yılında atanma hayallerini kağıtlara yazdı.

Çocuklar Noel Baba'dan hayal ettikleri oyuncakları istedi

Pek çok Mersinli de sokakların daha güvenli olmasını diledi. 'Kadınların, çocukların ve hayvanların öldürülmediği bir hayat diliyorum' yazılı dilek kağıdı, en çok dikkat çekenler arasında yer aldı. Çocuklar ise Noel Baba'dan hayal ettikleri oyuncakları istedi.

Ayrıca hizmetlerinden dolayı Başkan Seçer'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar da vardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Dilek Kutusu Açıldı, Vatandaşlar 2025 İçin Dileklerini Yazdı - Son Dakika

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