Mersin'de Dinler Buluşması: Müslüman ve Hristiyan Din Adamları Birlik ve Beraberlik İçin Dua Etti - Son Dakika
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Mersin'de Dinler Buluşması: Müslüman ve Hristiyan Din Adamları Birlik ve Beraberlik İçin Dua Etti

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve bu yıl 26. kez gerçekleştirilen 'Dinler Buluşması' etkinliği, Mersin Asri Mezarlığı'nda düzenlendi. Müslüman ve Hristiyan din adamlarının katıldığı etkinlikte ilahiler okundu, kilise korosu müzik dinletisi sundu. Din adamları birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik mesajları vererek dua etti. Program, vatandaşların da katıldığı bayramlaşma töreniyle sona erdi.

18.06.2024 16:45
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Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 26. kez gerçekleştirilen "Dinler Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlik ve beraberlik için dua etti.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle organize edilen etkinlik, farklı dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Asri Mezarlığı'nda düzenlendi.

Programa, Müftülük adına imam Vehbi Saygılı, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Mersin Katolik Kilisesi Pederi Roshan Cordeiro ve Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin katıldı.

Bu yıl 26. kez gerçekleştirilen etkinlikte ilahiler okundu, kilise korosu müzik dinletisi sundu.

Daha sonra yan yan dua eden din adamları birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Vatandaşların da yer aldığı program, bayramlaşma töreniyle son buldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de Dinler Buluşması: Müslüman ve Hristiyan Din Adamları Birlik ve Beraberlik İçin Dua Etti - Son Dakika
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