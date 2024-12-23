Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

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Mersin'de kendilerini PTT görevlisi olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, telefonla aradıkları kişilere kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp "adınıza kırmızı mühürlü tebligat var" bahanesiyle "dosya masrafı" adı altında para isteyerek dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince kimlikleri tespit edilen 6 şüphelinin, 7 kişiden 519 bin 200 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Suç örgütünün ofis olarak kullandığı adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Adreste ele geçirilen dijital materyaller ve banka kartları incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.