Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı, 360 kişi mağdur edildi - Son Dakika
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Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı, 360 kişi mağdur edildi

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İçişleri Bakanlığı, Mersin'de iş bulma ve yatırım vaatleriyle 360 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira mağdur eden şebekeye operasyon düzenlendiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında 25 milyar lira hacim tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşları iş bulma ve yatırım vaatleriyle Mersin'e getirerek adlarına GSM hattı ve banka hesapları açtırıp kullanarak, 360 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira mağdur edenlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 13 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"MASAK verilerine istinaden şüphelilerin banka hesaplarında 25 milyar lira hacim olduğu tespit edildi. Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Mersin Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA
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