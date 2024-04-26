Mersin'de Dolandırıcılık, Tehdit ve Yaralama Olaylarına Karışan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Dolandırıcılık, Tehdit ve Yaralama Olaylarına Karışan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin\'de Dolandırıcılık, Tehdit ve Yaralama Olaylarına Karışan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde dolandırıcılık, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

26.04.2024 11:53
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Mersin'in Erdemli ilçesinde dolandırıcılık, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli'de dolandırıcılık, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, makinalı tabanca ve bu silaha ait şarjör, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 144 dolu tabanca fişeği, 17 tüfek kartuşu, plastik maske gözlük, 2 plastik el bombası görünümünde replika ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Mersin, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Dolandırıcılık, Tehdit ve Yaralama Olaylarına Karışan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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