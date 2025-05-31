Mersin'de Drone Destekli Uyuşturucu Operasyonu

MERSİN'de dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir hafif ticari araç içerisinde 38 bin 464 adet sentetik ezca hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli bir hafif ticari araç durduruldu. Dron destekli operasyonda ekiplerin araçta yaptığı aramada, 38 bin 464 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,