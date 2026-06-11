Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Çevre Haftası'nda Deniz Tabanı Temizliği

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Dünya Çevre Haftası" dolayısıyla Marina'da deniz tabanı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenen etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afet, Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan balık adamlar dalış yaptı.

Temizlik çalışmaları sırasında balık adamlar, ilginç atıkları yüzeye çıkardı. Deniz tabanından plastik ürünler, halatlar, tahta parçaları, araç lastikleri, market alışveriş sepeti gibi çeşitli materyaller çıkarıldı. Atıklar, vatandaşların görmesi ve bir farkındalık oluşturması adına sergilendi. Etkinlikte denizlerin korunmasının ve çevreye karşı duyarlı davranmanın önemine işaret edilirken, vatandaşlara da denizleri ve kıyıları temiz tutma konusunda çağrıda bulunuldu.

"KİRLETME DESTEK OL, DENİZLERİMİZE NEFES OL"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Su Ürünleri Mühendisi Baran Kırboğa, her yıl Dünya Çevre Haftası'nda farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçen sene de Marina'da bu etkinliği yapmıştık. Deniz tabanından çeşitli atıklar çıkarıldı. Bundan dolayı kirlilik de oldukça yüksek. Bu tür farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşların ilgisi de oldukça fazlaydı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak, 'Kirletme destek ol, denizlerimize nefes ol' diyoruz" dedi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Amiri Erdal Kaya, "Balık adamlarımız dalış yaparak, zemindeki atıkları çıkardı. Çıkardığımız atıkları da sergileyerek, insanlarda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak, her yıl farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bu etkinliklerde bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

VATANDAŞLAR ETKİNLİĞİ İLGİYLE TAKİP ETTİ

Marina'da gezerken deniz dibi dalış etkinliğini gördüğünü ve ilgisini çektiğini söyleyen vatandaşlardan Gülbin Dal, "Etkinlik bence harika. Sosyal medyada çöplerin çıktığını hep görüyordum. Denizimize sahip çıkmamız lazım. Balık adamlarımızı gördüm, çok iyi bir iş yapıyorlar. Hepsinin eline sağlık. Mersin Büyükşehir'in yaptığını, bence bütün büyükşehirlerin yapması gerekiyor" dedi.

Vatandaşlardan Çiğdem Kızıl da "Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Karaları nasıl temiz tutmaya çalışıyorsak, denizi de bir o kadar temiz tutmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinliğin, hepimizde farkındalık oluşturmasını isterim" ifadelerini kullandı.