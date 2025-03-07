Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nü Kutlayan Defile - Son Dakika
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Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nü Kutlayan Defile

Yenişehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Dünden Bugüne Kadın' defilesi düzenledi. Defilede, tarih boyunca kadınların gücü ve mücadeleleri vurgulandı.

07.03.2025 14:06  Güncelleme: 15:42
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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Dünden Bugüne Kadın" defilesi düzenledi. Defilede taş devrinden bugüne kadınların gücü, başarıları ve mücadelelerine dikkat çekildi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde oyuncu-sunucu Doğa Bekleriz ve organizatör Sultan Bozkuş'un organizasyonunda gerçekleşen defilede Emine Üzük'ün tasarladığı kostümleri giyen 38 kadın sahne aldı. Defile öncesinde Beyaz Melekler Ritim Grubu da müzik dinletisi sunarak, geceye renk kattı.

Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği defilede sahneye çıkan kadınlar, her dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan kostümleriyle izleyicileri zaman yolculuğuna çıkardı. Doğa Bekleriz'in sunuculuğunda zengin bir görsel anlatım ve müzikalle sahnelenen defilede kadınların toplumsal yaşamda üstlendiği roller bir kez daha hatırlatıldı. Defilede kadınların tarih boyunca güçlü ve başarılı oldukları vurgulandı.

Defile hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını ve defilede yer alan kadınların sahne deneyimi olmadığını belirten Bekleriz, "Kadınlar, tarih boyunca güçlüydü ve hep güçlü olmaya devam edecekler. Ancak günümüzde kadınların sürekli yardıma muhtaç gösterilme gibi söylemler, kadınların gücünü gölgeliyor. Bu etkinlikle, kadınların tarih boyunca kazandıkları başarıları ve verdikleri mücadeleyi bir kez daha hatırlatmak istedik" dedi.

Etkinliğin sadece bir defile değil, aynı zamanda kadınların gücünü, direncini ve tarihsel başarılarını bir kez daha gözler önüne seren bir farkındalık hareketi olduğunu vurgulayan Doğa Bekleriz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nü Kutlayan Defile - Son Dakika

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