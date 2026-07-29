Mersin'de Eczacıya Saldıran Kadın Tutuklandı
E.T. adlı kadın, eczanede eczacıya saldırıp ilaç çaldı, tutuklandı.
MERSİN'de girdiği eczanede, eczacıyı darbedip raflardaki ilaçları alarak kaçan E.T. adlı kadın tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Mezitli ilçesinde taksi ile gelen E.T. adlı kadın, girdiği eczanede iş yeri sahibine saldırıp darp ettikten sonra raflarda duran ilaçları alarak uzaklaştı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettikleri E.T.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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