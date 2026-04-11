Mersin'de Emekliler Doğayla Buluştu

11.04.2026 12:30
Mersin Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla Tarsus Emekli Evi üyeleri için doğa gezisi düzenledi. Etkinlikte emekliler, doğayla iç içe zaman geçirerek sosyalleşme imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında emeklilerin sosyal hayata katılımını desteklemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Emekli Evleri, Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur'da faaliyet göstererek yaş almış bireyler için dayanışma ve paylaşım merkezleri oluyor.

Bu kapsamda Tarsus Emekli Evi üyeleri, düzenlenen gezi programıyla Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Doğayla iç içe keyifli bir gün geçiren emekliler, güzel havanın tadını çıkararak dinlenme ve sosyalleşme imkanı buldu. Gezi, Berdan Barajı çevresindeki mesire alanında devam etti; emekliler burada yemek yiyip sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu programı sayesinde emekliler, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak doğayla buluşma fırsatı yakaladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Emekli Evi Sorumlusu Dilara Özkına, geziyle ilgili olarak, "Bu tür sosyal etkinliklerle emekli vatandaşlarımızın hem sosyal hayata katılımlarını artırmayı, hem de kaliteli ve huzurlu zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Etkinliğimiz boyunca katılımcılarımız doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu ve bu tür gezilerimiz devam edecek" dedi.

Emekli Evi üyelerinden Fatma Alper, gezinin çok güzel olduğunu belirterek, "Emekli Evi'nin sayesinde sosyalleşiyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bizim yaşımızdaki insanlar için çok güzel bir etkinlik. Emekli maaşlarımız az olduğu için ücretsiz geziler bize iyi oluyor" diye konuştu. Diğer üyeler de benzer memnuniyetlerini ifade ederek, Emekli Evleri'nin onları evden çıkmaya ve sosyalleşmeye teşvik ettiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Advertisement
