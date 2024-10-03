Mersin\'de FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı

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MERSİN merkezli 3 ilde FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Mersin, Elazığ ve Adana'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,