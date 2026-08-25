Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama
Erdemli'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Mersin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Erdemli ilçesindeki bazı iş yerlerinde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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