Mersin’de Gezegen Geçit Töreni için Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin’de Gezegen Geçit Töreni için Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, 'Gezegen Geçit Töreni' kapsamında gökyüzü gözlem etkinliği düzenleyerek astronomi meraklılarına keyifli bir gece yaşattı. Katılımcılar Venüs, Mars ve Jüpiter'i gözlemleme şansı buldu.

03.03.2025 10:13  Güncelleme: 11:57
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, "Gezegen Geçit Töreni" için gökyüzü gözlem etkinliği düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gök olaylarını yakından takip eden Mersinlilere adeta görsel şölen yaşattı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, "Gezegen Geçit Töreni" için gökyüzü gözlem etkinliği düzenledi. Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn'ün 15 yılda bir araya gelmesini fırsat bilen astronomlar, çocuklara ve ailelerine keyifli bir gece yaşattı.

Gezegen geçidi gözlem etkinliğinde astronomlar; "Güneş Sistemi" ve "Gezegen Geçidi Sunumu" gerçekleştirdi. Işık kirliliği nedeniyle Mersin'den Venüs, Mars ve Jüpiter gözlemlenirken, katılımcılar takımyıldızlarını görme şansı da yakaladı.

Gezegen geçit töreninin 1 aydır yaşandığını ve gök olayında 7 gezegenin hizalandığını söyleyen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde Uzman Astronom Yonca Karaca, "Biz de bu görsel şölene kayıtsız kalamadık ve bir gece gözlem etkinliği düzenledik. Program kapsamında Venüs, Jüpiter ve Mars gezegenini gözlemledik. Satürn gezegenini battığı için, Merkür, Uranüs ve Neptün gezegenlerini ise şehir ışıklarından dolayı gözlemleyemedik ama diğer 3 gezegeni gözlemleme şansını elde ettik" dedi. Etkinliğin dolu dolu geçtiğini söyleyen Karaca, "Katılım büyük ve ilgi çok fazla. Ziyaretçilerimizin de memnun kaldığını umuyoruz. Bize geri dönüşler çok güzel. Biz merkez olarak düzenli olarak gece gözlem etkinliklerine devam ediyoruz. Gece gözlem etkinliklerimiz için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz" diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar, şunları söyledi:

Gürkan Tersi: "Etkinliği Büyükşehir'in sayfasında gördük, merakla buraya geldik. Kızım da çok ilgili, özellikle Mercan'ın bütün etkinliklerine katılmaya çalışıyor. Gayet memnunuz, teşekkür ediyoruz. Ayrı bir mutluluk tattım bugün. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum."

Muhammed Ali Polat: "Teleskopla baktım, çok heyecanlı bir şeydi. Venüs'ü gördük güzeldi" dedi. Ada Altunalp ise, "Burada gezegen sıralanmasını izlemeye geldik. Çok güzel görünüyordu, hilal şeklindeydi. Venüs'ü teleskopla ilk defa gördüm, çok güzel görünüyordu ve çok parlaktı."

Yazefi Ünal: "Venüs'ün evreleri olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Gezegen dizilimi 14 yılda bir olduğu için tabii ki heyecanlıydı. Bir dahaki 14 yıl sonra olacak. Venüs'ü görmek güzel bir histi. İyi ki yapmışlar, teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin’de Gezegen Geçit Töreni için Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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