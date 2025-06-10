Mersin'de Gönüllülerle Sahil Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de Gönüllülerle Sahil Temizliği Yapıldı

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10.06.2025 10:22  Güncelleme: 11:01
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Mersin\'de Gönüllülerle Sahil Temizliği Yapıldı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası nedeniyle Erdemli'deki Ayaş sahilinde gönüllülerin katılımıyla temizlik etkinliği düzenledi. Katılımcılar, çevre bilincini artırmak amacıyla sahildeki çöpleri topladı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Erdemli ilçesi Ayaş sahilinde gönüllülerin katılımıyla temizlik yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla çevre bilincini artırmak için Erdemli'nin sahillerini temizledi. Gönüllü vatandaşların katılımıyla Ayaş Sahili'nde de temizlik yapılırken, Büyükşehir Belediyesi'nin Yemişkumu Halk Plajı'nda kum temizleme makineleriyle detaylı bir çalışma gerçekleştirildi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi'nin sabah sporu hizmetinden faydalanan vatandaşlar, Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi kursiyerleri, Mersin Üniversitesi öğrencileri ve çevre gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi.

Ayaş Sahili'ndeki temizlik çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. sorumluluğunda bulunan Yemişkumu Halk Plajı'nda, kum temizleme makineleriyle detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

"Gönüllülerimizle beraber çevre temizliği faaliyetinde bulunduk"

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, sahilleri titizlikle temizlediklerini anlatarak, "Çevre Koruma Haftası dolayısıyla, Ayaş Merdivenlikuyu semtinde gönüllülerimizle beraber çevre temizliği faaliyetinde bulunduk. Sadece Denizkızı Turizm A.Ş.'nin alanlarını değil, bize ait olmayan alanları da makinelerimizle temizledik" dedi.

Denizkızı A.Ş. bünyesindeki Yemişkumu Plajı'nı da kum eleme makineleriyle temizlediklerini kaydeden Uzunbağ, "İnsanlar gönül rahatlığıyla havlularını kumun üzerine serebilecekler. Çocukları burada rahatlıkla oynayabilecek. Bu vesileyle bütün deniz ve kum meraklılarını, Denizkızı Turizm A.Ş'ye bağlı plajlarımızda tatil yapmaya bekliyoruz" diye konuştu.

Çevre gönüllülerinden farkındalık yaratan etkinlik

Etkinliğe katılan vatandaşlardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ayten Doğru: "Herkesin duyarlı olmasını ve çevreyi temiz tutmasını istiyoruz. Sahilden bu kadar çöpün çıkması utanç verici. Buraya onlarca kişi geldik. Birçok çöp poşetimiz birikti. Çevremizi, sahilimizi temiz tutalım."

- Hakan Mert Erdem: "Çevre Haftası sebebiyle Büyükşehir Belediyesi ile Ayaş'a geldik. Kıyıdaki çöpleri topladık ve sahillerimizi temizledik. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Sahillerimizi temiz tutalım. Çöplerimizi yere atmayalım."

-Saniye Taze: "Arkadaşlarla geldik. Geçen yıl da Adanalıoğlu'na gitmiştik. Çevre Haftası olduğu için sahillerimizde ve ormanlarımızda etkinlik yapalım dedik. Çok güzel bir farkındalık çalışması oldu."

-Ömer Demirkol: "Bu etkinlik her yıl yapılıyor. Bizler de katılıyoruz. Amaç; buraları temizlemekten ziyade, insanlara kirletmemelerini öğretmek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Gönüllülerle Sahil Temizliği Yapıldı - Son Dakika

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