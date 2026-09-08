Mersin'de gümrük kaçağı giyim operasyonunda yaklaşık 50 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de gümrük kaçağı giyim operasyonunda yaklaşık 50 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi

Mersin\'de gümrük kaçağı giyim operasyonunda yaklaşık 50 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi
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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan 20 bin 637 gümrük kaçağı giyim malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

MERSİN'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı 20 bin 637 giyim malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 2 şüphelinin gümrük kaçağı giyim malzemelerinin ticaretini yaptığı tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelilerin iş yeri ve depolarına baskın yaptı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olduğu değerlendirilen toplam 20 bin 637 giyim malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen ürünler arasında çeşitli markalara ait 15 bin 357 tişört, 963 eşofman, 16 fermuarlı hırka, bin 835 iç çamaşırı, 123 pantolon, 834 şort, 196 gömlek, bin 4 çorap, 255 polar ve 54 uzun kollu kazak bulunduğu bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de gümrük kaçağı giyim operasyonunda yaklaşık 50 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de gümrük kaçağı giyim operasyonunda yaklaşık 50 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi - Son Dakika
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