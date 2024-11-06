Mersin'de 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' Projesiyle Üreticilere Desteğe Devam

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl önce başlattığı 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında gerçekleştirilen yeni dağıtımlarla, ulaşılan üretici ağı her geçen gün büyüyor. Son olarak Anamur'da yapılan törenle, Anamur, Bozyazı ve Aydıncıklı üreticiler küçükbaş hayvanlarına kavuştu. Ata mesleği olan hayvancılığı sürdürmek isteyen ve Büyükşehir'in projesine başvuran üreticiler, küçükbaş hayvanın yanı sıra yem ve aşı desteği de aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl önce başlattığı 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesiyle üreticiye desteği sürüyor. Son olarak Anamur'da yapılan törenle, Anamur, Bozyazı ve Aydıncıklı 25 üreticiye toplam 625 küçükbaş hayvan ve 100 ton yem desteği verildi, hayvanların aşılarının da yine proje kapsamında ücretsiz olarak yapılacağı bildirildi.

Proje çerçevesinde 2024 yılı ile birlikte 300 yetiştiriciye toplam 7 bin 500 küçükbaş hayvan ile bin 200 ton da yem dağıtımı yapılmış oldu. 156'sını kadın üreticilerin oluşturduğu proje sayesinde küçük aile işletmeleri kuran ve ekonomik gelir elde eden vatandaşlar, projeden memnuniyetlerini dile getirdi.

"Gerçekten harika ve Türkiye'ye model olacak bir proje"

Anamur Koordinasyon Müdürü Erdal Karan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal alandaki öncü projeleriyle üreticiye destek olmayı sürdürdüklerini söyledi. Karan, "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesiyle; kırsalda yaşayan düşük gelirli aileler istihdam edilerek, köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlanıyor. Yıllık bin 500 küçükbaş hayvan dağıtımıyla, yaklaşık 23 milyon lira civarında bir para da çiftçimizin cebinde kalıyor" dedi.

Mersin İli Koyun Keçi Damızlık Birliği Anamur Temsilcisi Güven Kocabıyık ise "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi, kırsalın kalkınması için çok önem verdiğimiz bir proje. Bu projede; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası ile Tarım İl Müdürlüğü birlikte çalışıyor. Bu 4 kurum bir araya gelerek, çok güzel bir proje gerçekleştirdi. Bu uyum bizim için çok önemliydi. Kurumlar arasında uyum olduğu takdirde, kalkınmamak için hiçbir neden kalmaz" diye konuştu.

Veteriner Hekimler Odası Mersin Şube Başkanı Bektaş Şenay, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesine başlarken çok heyecanlandıklarını belirterek, "Gerçekten harika ve Türkiye'ye model olacak bir proje. Bu yıl 5. dağıtımların olduğu projede, yaklaşık 7 bin 500 adet koyun ve keçi dağıtıldı. Bu hayvanlar; yaşayacağı ortamlara göre ve insanların kullanımına en güzel fayda sağlayacak şekilde dağıtılıyor. Bir ülkenin gelişimi, ancak bacasız fabrikaları harekete geçirerek olur. Ekonomik anlamda kriz yaşadığımız şu günlerde; Vahap Başkanımız böyle bir projeyi devam ettirerek, köylülerimize ve çiftçilerimize yol aldırıyor" dedi. Şenay, proje ortağı olarak hayvanların sağlıklı ve daha düzenli şekilde üreticiye ulaşması için kontrollerin yapıldığını da sözlerine ekledi.

"Her türlü desteğe ve iş birliğine de hazırız"

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin, hayvancılığa verilen bir destekten çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak, "Biz Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken keçi, koyun ve atlarımızla birlikte geldik. Bu sadece hayvancılığa verilen bir destek değil, kültüre de verilen bir destek. Vahap Başkanım bu projeyle, aynı zamanda Türk kültürüne de destek veriyor. Kendisine ve tüm kadrosuna, en önemlisi de hayvancılığı ayakta tutmaya çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu ülke onlarla var olacak" ifadelerini kullandı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna ise bir ülkenin kalkınmasında en önemli rolün üretim olduğunun altını çizerek, "Bu yüzden, Büyükşehir Belediye Başkanımızın başlattığı 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Her türlü desteğe ve iş birliğine de hazırız. Köylülerimiz ve bizim için üretim çok önemli" diye konuştu.