Mersin'de haftalık denetimlerde 1562 araç trafikten men edildi, 654 şüpheli yakalandı
Mersin'de 31 Ağustos-6 Eylül arasında yapılan denetimlerde 145 bin 457 araç kontrol edildi. Ekipler, eksiklik tespit edilen 1562 aracı trafikten men ederken, çeşitli suçlardan aranan 654 şüpheliyi yakaladı.
Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 145 bin 457 araçtan 1562'si trafikten menedildi.
Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 31 Ağustos-6 Eylül arasında yapılan denetimlerde 145 bin 457 araç incelendi.
Eksiklik tespit edilen 1562 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 654 şüpheliyi yakaladı.
Kaynak: AA
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