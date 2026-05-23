Mersin Kent Belleği Ofisi Söyleşileri'nde "Hamidiye Kışlası" Ele Alındı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Kent Belleği Ofisi Söyleşileri'nin sekizinci oturumunda, kentin önemli tarihi yapılarından Hamidiye Kışlası ele alındı.

Mersin Kent Belleği Ofisi Söyleşileri'nde bu kez "Hamidiye Kışlası" ele alındı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geçmişin İzinde Mersin Hamidiye Kışlası" başlıklı söyleşide, Dr. Mustafa Erim konuşmacı olarak yer aldı. Binanın kent için öneminden bahseden Erim; Sultan II. Abdülhamid döneminde, 1904 yılında Hamidiye Alayları için inşa edilen ve Osmanlı döneminde askeri kışla olarak hizmet veren yapının, Cumhuriyet döneminde 23. Piyade Alayı tarafından kullanıldığını ve II. Dünya Savaşı sırasında ise geçici olarak Deniz Okulları'na ev sahipliği yaptığını aktardı. 1984 yılında Milli Emlak tarafından gerçekleştirilen bir ihale sonucu binanın yıkıldığını aktaran Erim, kent kimliği açısından bu durumu "acı bir kayıp" olarak değerlendirdi.

"SÖYLEŞİLERE YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEĞİZ"

Mersin Bellek Ofisi'nin çalışmalarını yürüttüğü binanın tarihi atmosferinde geçmişin izlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, MEDEKA'nın faaliyetlerinden söz etti. MEDEKA'nın, Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde 2019 yılında kurulduğunu belirten Akça, "Kurulumuzda; edebiyat, kent tarihi, plastik sanatlar, sahne sanatları, turizm, arkeoloji, gastronomi gibi birbirinden farklı alanlar var. Mustafa Erim gibi çok değerli hocalarımız da bu kurullarda yer alıyor. Düzenli olarak yapılan toplantılardan gelen görüşler Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hem kent hem de kültür politikalarına öncülük ediyor" diye konuştu.

Kentin tarihsel izlerine sahip bir noktada olduklarını dile getiren Akça, "Kadim ve kendine has geçmiş özellikleri sahip bir kentte böyle özel yapıları kamusal alanlara taşımamız gerektiğine inandığımız için böyle bir binada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada söyleşilerimize, dinletilerimize ve diğer kültür sanat etkinliklerimize yaz boyunca devam ediyor olacağız" dedi.

KENT TARİHİ GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Cenk Ayhan Ceritoğlu ise kent tarihini daima araştırdığını ve etkinliklere mutlaka katıldığını kaydetti. Söyleşinin verimli geçtiğini ve donanımlı bir isim tarafından verilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ceritoğlu, "Hamidiye Kışlası'nın daha önce kitabını da okumuştum. Keşke bugün ayakta kalmış olsaydı. Vahap Seçer Başkanımızı tebrik ediyorum gerçekten ve takdir ediyorum. Mersin'in belleğini ve tarihi dokusunu gençlere, gelecek nesillere aktarabilecek, Mersin'i sevdirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Katılımcı Selami Gedik ise kent belleği kapsamında yapılabilecek en önemli çalışmaların yapıldığını söyledi. Bellek Ofisi'nin yurttaşlarla bir arada olduğunu belirten Gedik, "Birçok tarih meraklısının, arkeoloğun ve öğrencilerin çalıştığı bir mekan burası. Kentin anılarını deşeliyoruz, anlattırıyoruz ve bunları ileriki nesilleri aktarmak için de kitaplar halinde yayınlıyoruz" dedi. MEDEKA ve TADEKA'nın gelecek nesillere de hizmet ettiğini ifade eden Gedik, "Çalışmaları çok faydalı buluyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerini kutluyorum. Zaten ben de kendimi onların yanında çalışan bir eleman gibi görüyorum. Haftada 3 gün gelip onların tanımadığı, bilmediği, köşesine çekilmiş, kişileri buluyorum. Onlarla konuşturuyorum ki çocuklarımız, torunlarımız, torunlarımızın çocukları bu kent nereden nereye gelmiş, neler olmuş bu kentte öğrensinler diye. Herkesin emeklerine sağlık" diye konuştu.