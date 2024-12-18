Mersin'de Hastane Giriş Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesi'ne bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Poliklinikleri'nin giriş yolunda sıcak asfalt çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin önemli noktalarından biri olan, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Poliklinikleri'nin giriş yolunda fiziki koşulların bozulması dolayısıyla gelen talepler üzerine sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Üniversitesi Hastanesi ve kampüse ulaşım daha konforlu hale getirildi

Mevcut yolda bulunan kilitli parkenin deforme olduğunu ve vatandaşların ulaşımında sıkıntı oluşturduğunu tespit eden ekipler, hemen faaliyete geçerek asfalt öncesi hazırlık çalışmalarını tamamladı. İşlemler kapsamında zemin hazırlık, pmt serme, sulama, sıkıştırma ve kaldırım bakım, onarım gibi bir dizi çalışma eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Belediye'nin sorumluluk alanı içerisinde olmamasına rağmen vatandaşların talebini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ekipleri, yolun asfalta hazırlık faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serim işlemine geçti. Polikliniklerin olduğu kesimde, çalışmalarını gece de sürdüren ekipler, bordür ihtiyacını da karşılayarak yol düzenlemesini yaptı. MEÜ yerleşkesi içindeki hastane yolu ve Diş Hekimliği Fakültesi önünde bulunan kısımda bozulan yolları da sıcak asfalt serimi yaparak yenileyen ekipler, son olarak çizgi ve delinatör çalışmalarını da tamamlayarak, yolları hem daha konforlu hem de daha güvenli olarak kullanıma açtı.

Vatandaşların ihtiyacına yönelik hizmetleri hızlı bir şekilde gerçekleştiren ekiplerin planlı ve hızlı bir çalışma temposu ortaya koyarak tamamladığı çalışma ile araç ve yayaların yoğun bir şekilde kullandığı yollar yenilenerek yerleşke içerisinde daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanmış oldu.