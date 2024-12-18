Mersin'de Hastane Giriş Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Hastane Giriş Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Poliklinikleri'nin giriş yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirerek, ulaşım koşullarını iyileştirdi.

18.12.2024 09:39  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesi'ne bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Poliklinikleri'nin giriş yolunda sıcak asfalt çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin önemli noktalarından biri olan, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Poliklinikleri'nin giriş yolunda fiziki koşulların bozulması dolayısıyla gelen talepler üzerine sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Üniversitesi Hastanesi ve kampüse ulaşım daha konforlu hale getirildi

Mevcut yolda bulunan kilitli parkenin deforme olduğunu ve vatandaşların ulaşımında sıkıntı oluşturduğunu tespit eden ekipler, hemen faaliyete geçerek asfalt öncesi hazırlık çalışmalarını tamamladı. İşlemler kapsamında zemin hazırlık, pmt serme, sulama, sıkıştırma ve kaldırım bakım, onarım gibi bir dizi çalışma eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Belediye'nin sorumluluk alanı içerisinde olmamasına rağmen vatandaşların talebini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ekipleri, yolun asfalta hazırlık faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serim işlemine geçti. Polikliniklerin olduğu kesimde,  çalışmalarını gece de sürdüren ekipler, bordür ihtiyacını da karşılayarak yol düzenlemesini yaptı. MEÜ yerleşkesi içindeki hastane yolu ve Diş Hekimliği Fakültesi önünde bulunan kısımda bozulan yolları da sıcak asfalt serimi yaparak yenileyen ekipler, son olarak çizgi ve delinatör çalışmalarını da tamamlayarak, yolları hem daha konforlu hem de daha güvenli olarak kullanıma açtı.

Vatandaşların ihtiyacına yönelik hizmetleri hızlı bir şekilde gerçekleştiren ekiplerin planlı ve hızlı bir çalışma temposu ortaya koyarak tamamladığı çalışma ile araç ve yayaların yoğun bir şekilde kullandığı yollar yenilenerek yerleşke içerisinde daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanmış oldu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Yerel Haberler, Hastane, Güncel, Mersin, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Hastane Giriş Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:28:30. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Hastane Giriş Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.