Mersin\'de Helikopterli Yangın Tatbikatı

Mersin'in Silifke ilçesinde, helikopter destekli orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Çadırlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı.

Bölgeye ulaşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının hızla yayıldığını belirledi.

Destek talebi üzerine yangın bölgesine çeşitli ilçelerden takviye ekipler yönlendirildi.

Karadan müdahalenin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı.

Alevlerin farklı mevkilere yayılması üzerine Yangın Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Ekiplerin 432 hektarlık alanda gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı.

İtfaiye araçları, su tankerleri, iş makineleri, toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alındı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl'ın takip ettiği tatbikatta, çok sayıda personelin yanı sıra 26 arazöz, 3 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 2 TOMA, 3 dozer ve yangın söndürme helikopteri görev aldı.