Mersin'de Hıdırellez Coşkusu, Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde Yaşandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl da Hıdırellez coşkusu yaşandı. Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde düzenlenen kutlama etkinliğine, Tarsus ve Mersin merkezin birçok mahallesinden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerle hem geleneksel değerleri yaşatıyor hem de vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını destekliyor. Hıdırellez ekinliğinde de katılımcılar, yakılan ateşin etrafında dönerek dualarla dilek diledi ardından ateşin üzerinden atlayarak Hıdırellez geleneğini yaşattı. Vatandaşlar halaylar çekip müzik eşliğinde eğlenirken, etkinlik alanında kurulan stantlarda bölgedeki üretici kadınlar el emeği ürünlerini sergileyip satış yapma imkanı buldu.

"Hıdırellez duamızı yaptık, ateş üzerinden atladık"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde gerçekleştirdikleri Hıdırellez kutlaması etkinliğine Tarsus ve Mersin merkezden katılımcıların geldiğini belirterek, "Eğlence ortamında geçti. Hıdırellez duamızı yaptık. Ateş üzerinden atladık. Stantlarımızda üretici kadınlarımızın seralarından getirmiş olduğu güller yer alıyor. Katılımcı misafirlerimiz, üretici kadın stantlarımızdan alışveriş yaptılar. Halayların çekildiği eğlenceli bir gündü" dedi.

Etkinliklere katılan vatandaşlar da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Nurten Akbulut: "40 yıldır böyle gezileri hiçbir belediyeden görmedik. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer, bu tür etkinliklerle bizi sosyalleştirdi. Bütün etkinliklere katıldık. Yolu açık olsun. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da seçildi, çok memnunuz. Bize bu etkinlikleri sağladığı için Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Darısekisi Yörükköyü çok güzel yapılmış. Etkinlikler çok güzel."

-Fethiye Gözsüz: "Buraya gelmekle çok iyi etmişim. Çok mutluyum. Hıdrellez ateşi var. Mutluluk verdi bana bu renkler. Yörüklerin yaşantısını dinledik. Çok hoşumuza gitti. Belediye'miz her yönüyle harika çalışıyor. Hıdırellezi burada kutlamak çok güzeldi. İnşallah herkesin bütün dilekleri olur."

-Filiz Yıldız: "Eğlencesiyle, doğasıyla mükemmel bir gün geçirdik. Darısekisi Örnek Yörükköyü çok güzel düzenlenmiş. Hıdırellez etkinliğine katıldık. Çok güzel bir gün geçirdik."

-Selma Yılmaz: "Bugün Hıdırellez olduğu için gül satıyoruz. Darısekisi Örnek Yörük Köyü'ndeyiz. Bizlere bu hizmetleri sunduğu için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Evimize bir katkı sunuyoruz. Başka ilçelerden gelen kadınlarla tanışıyoruz. Hem sosyalleşiyoruz hem paramızı kazanıyoruz. Her şey için teşekkür ederiz."