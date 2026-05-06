Mersin'de Hıdırellez Coşkusu, Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Hıdırellez Coşkusu, Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde Yaşandı

06.05.2026 10:00  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlar ateş etrafında dönerek dualar etti, ateşin üzerinden atladı ve üretici kadınların el emeği ürünlerini sergiledi.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl da Hıdırellez coşkusu yaşandı. Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde düzenlenen kutlama etkinliğine, Tarsus ve Mersin merkezin birçok mahallesinden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerle hem geleneksel değerleri yaşatıyor hem de vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını destekliyor. Hıdırellez ekinliğinde de katılımcılar, yakılan ateşin etrafında dönerek dualarla dilek diledi ardından ateşin üzerinden atlayarak Hıdırellez geleneğini yaşattı. Vatandaşlar halaylar çekip müzik eşliğinde eğlenirken, etkinlik alanında kurulan stantlarda bölgedeki üretici kadınlar el emeği ürünlerini sergileyip satış yapma imkanı buldu.

"Hıdırellez duamızı yaptık, ateş üzerinden atladık"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde gerçekleştirdikleri Hıdırellez kutlaması etkinliğine Tarsus ve Mersin merkezden katılımcıların geldiğini belirterek, "Eğlence ortamında geçti. Hıdırellez duamızı yaptık. Ateş üzerinden atladık. Stantlarımızda üretici kadınlarımızın seralarından getirmiş olduğu güller yer alıyor. Katılımcı misafirlerimiz, üretici kadın stantlarımızdan alışveriş yaptılar. Halayların çekildiği eğlenceli bir gündü" dedi.

Etkinliklere katılan vatandaşlar da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Nurten Akbulut: "40 yıldır böyle gezileri hiçbir belediyeden görmedik. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer, bu tür etkinliklerle bizi sosyalleştirdi. Bütün etkinliklere katıldık. Yolu açık olsun. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da seçildi, çok memnunuz. Bize bu etkinlikleri sağladığı için Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Darısekisi Yörükköyü çok güzel yapılmış. Etkinlikler çok güzel."

-Fethiye Gözsüz: "Buraya gelmekle çok iyi etmişim. Çok mutluyum. Hıdrellez ateşi var. Mutluluk verdi bana bu renkler. Yörüklerin yaşantısını dinledik. Çok hoşumuza gitti. Belediye'miz her yönüyle harika çalışıyor. Hıdırellezi burada kutlamak çok güzeldi. İnşallah herkesin bütün dilekleri olur."

-Filiz Yıldız: "Eğlencesiyle, doğasıyla mükemmel bir gün geçirdik. Darısekisi Örnek Yörükköyü çok güzel düzenlenmiş. Hıdırellez etkinliğine katıldık. Çok güzel bir gün geçirdik."

-Selma Yılmaz: "Bugün Hıdırellez olduğu için gül satıyoruz. Darısekisi Örnek Yörük Köyü'ndeyiz. Bizlere bu hizmetleri sunduğu için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Evimize bir katkı sunuyoruz. Başka ilçelerden gelen kadınlarla tanışıyoruz. Hem sosyalleşiyoruz hem paramızı kazanıyoruz. Her şey için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Hıdırellez Coşkusu, Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde Yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:03:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin'de Hıdırellez Coşkusu, Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.