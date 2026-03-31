Mersin'de Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

31.03.2026 09:39
Mersin'de 3 adresten hırsızlık yapan 3 zanlı, yakalanarak tutuklandı.

Mersin'de, 3 adresten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte 3 adreste meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Daha önce farklı kentlerde hırsızlık yaptıkları belirlenen ve çok sayıda aranma kaydı bulunan M.T, Ş.G. ve M.A'nın Osmaniye'den Mersin'e geldikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince, 3 şüpheli yolcu minibüsünde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapıları açmak için kullandıkları tornavida ve plastik aparatlar ile tanınmamak için taktıkları güneş gözlükleri ve eşarplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları adreslere girişleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin

10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
