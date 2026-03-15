Mersin'de İhale Yolsuzluğu Operasyonu
Mersin'de İhale Yolsuzluğu Operasyonu

Mersin\'de İhale Yolsuzluğu Operasyonu
15.03.2026 22:07
Mersin'de ihale yolsuzluğundan 26 şüpheli gözaltına alındı; 7 kişi tutuklandı.

Mersin'de "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" gibi çeşitli suçlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden aralarında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 2 belediye çalışanının da olduğu 7'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 2 şirket sahibinin de olduğu 7 şüphelinin yakalanmasının ardından sabah saatlerinde aralarında Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da yer aldığı 20 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i serbest bırakıldı, Uyan ve bazı belediye çalışanlarının aralarında yer aldığı 26 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 22 şüpheliden aralarında Uyan, 2 belediye çalışanı ve 2 şirket sahibinin de olduğu 7'si tutuklandı, 15'i adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Soruşturma süreci

Mali Suçları Araştırma Kurulunun incelemesinde Özel Kalem Müdürü Uyan ve yakınlarının mal varlıklarında dikkati çekici artış olduğu, edinilen taşınmazların bedellerinin üçüncü kişiler ve firmalar tarafından ödendiği, bu firmaların banka hesaplarına ise Büyükşehir Belediyesinden para girişlerinin bulunduğunun belirlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, belediyeden firmalara aktarılan paraların, Uyan ve yakınlarının adına tescil edilen taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı öne sürülmüştü.

İncelemede, Büyükşehir Belediyesine doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek bir firmaya ödeme yapıldığı ve bu yöntemle 16 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu saptanmıştı.

Yapılan tespitler sonrası polis ekiplerince 11 Mart'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin evlerinde ve Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz ilçesindeki binasında arama yapılmış, 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de İhale Yolsuzluğu Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Mersin'de İhale Yolsuzluğu Operasyonu - Son Dakika
