Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca Akbelen Mezarlığındaki şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de jandarmadan şehitlik ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.