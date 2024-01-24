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Mersin'de Kaçak İçki Ticareti Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Kaçak İçki Ticareti Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Toroslar ve Tarsus ilçelerinde kaçak içki ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 31 şişe kaçak içki ve 580 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Mersin\'de Kaçak İçki Ticareti Yapan 3 Şüpheli Yakalandı
24.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:44
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MERSİN'de kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Tarsus ilçesinde 3 kişinin kaçak içki ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri operasyonla yakaladı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, gümrük kaçağı 31 şişe içki ile 580 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Tarsus, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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