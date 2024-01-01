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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan Zanlının Evinden Tarihi Eserler Çıktı - Son Dakika
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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan Zanlının Evinden Tarihi Eserler Çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan bir zanlının evinde yapılan aramada, 16 sikke, 100 obje ve 14 materyal bulundu. İncelemeler sonucunda, bulunan eserlerin Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu belirlendi. Eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi ve şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Mersin\'de Kaçak Kazı Yapan Zanlının Evinden Tarihi Eserler Çıktı
01.01.2024 - 13:23,
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Mersin'de kaçak kazı yaparken yakalanan zanlının evinde 16 sikke, 100 obje ve 14 materyal bulundu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser bulmak için Gülnar ilçesinde kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlının ikametini inceleyen ekipler, 16 sikke, 100 obje, 14 materyal, kazma, dedektör ve av tüfeği buldu.

Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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