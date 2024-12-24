Mersin\'de Kadın Girişimcilere Destek: Büşra Kısa Çağır\'ın Başarı Hikayesi

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(MERSİN) - Evde üretim yapan kadınların el emeği ile ürettiği ürünleri daha geniş bir tüketici kitlesi ile buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın stantları, kadınların hayatlarında fark yaratmaya devam ediyor. Büyükşehir'in üretici stantlarında yer alan yerel pazarda başladığı üretim serüvenini hızlıca dünya pazarına taşıyan Büşra Kısa Çağır'ın girişimci hikayesi de diğer kadınlara ilham verici nitelik taşıyor.

Kadınların iş dünyasında daha çok yer alabilmesi amacıyla sürdürdüğü mücadelede yanlarında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi; kariyer yolculuklarında karşılaştıkları engelleri aşmalarında onlara yardımcı olurken, sosyal ve ekonomik açıdan da güçlenmelerine destek veriyor. Evde üretim yapan ve sınırlı bir alıcı kitlesi bulunan kadınlara, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan üretici stantlar ile farklı fırsatlar sunan Büyükşehir, üreten kadınları daha geniş bir alıcı ve tüketici kitlesi ile buluştururken, bir yandan da ekonomik kazançlarını büyütmelerine destek oluyor.

Daha önce Suntaka markası ile anne bebek ürünleri satan ve küçük bir butik işletmeye sahip olan Büşra Kısa Çağır'ın hikayesi, girişimci diğer kadınlara ilham verici nitelikte. Büyükşehir'le yolları kesişen ve sık sık üretici kadın stantlarında yer alan Çağır, stantlar sayesinde işletme reklamını daha çok yapma fırsatına sahip olurken, bir yandan da yerel pazarda kendine yer edinmeyi başarıyor. Büyükşehir'in eğitim programları ile iş dünyasında pek çok yeniliği takip etme imkanı bulan ve kendini geliştiren Çağır, yeni markası olan "Mamaluv" ile birlikte yerel pazarda başlattığı üretim serüvenini cesur adımlar atarak hızla global pazara taşıyor.

Zamanla işlerini daha da büyüten ve yeni bir atölye kurarak burada kendi markasının ürünlerini üretmeye başlayan Çağır; bir yandan ürettiği ürünlerin gönderimini yurt dışına sağlarken, diğer yandan da kurduğu atölyede başka kadınlara da gelir kapısı sağlamayı başarıyor.

"Üretici stantları sayesinde çok güzel bir reklamımız oldu ve müşteri kitlemiz arttı"

Sürdürülebilir anne bebek ürünleri satan ve Mamaluv markasının kurucusu Büşra Kısa Çağır, daha önce Suntaka olan ve küçük bir butik işletme sahibiyken, Büyükşehir'in üretici stantları ile yolunun kesişmesinden sonra değişen işletme hikayesini anlattı. Büyükşehir'in hem üretici stantlarında yer alan, hem de verdiği pek çok eğitim programından faydalandığını söyleyen Çağır, "Büyükşehir'le yollarımız kesiştiğinde, çok yeni bir markaydık. Büyükşehir'in yılbaşı ve özel günlerde kurduğu pek çok standında yer aldık. Özellikle yerelde çok güzel bir reklamımız oldu ve müşteri kitlemiz arttı. Aynı zamanda sosyalleşip, başka kadın girişimcilerle de tanışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde girişimcilik alanında verilen eğitim programından da bahseden Çağır, 'girişimcilik konusunda hibe ve destekler', 'marka bilinirliğinin artırılması', 'daha fazla alıcıya nasıl ulaşılır', 'dijital dünyadaki yenilikler' ve daha pek konuda eğitim düzenlendiğinden bahsederek, kadın girişimcilerin bilgi ve donanımlarının bu sayede artırıldığını dile getirdi. Bu programları oldukça verimli bulduğunu da sözlerine ekleyen Çağır, "Bu işi evden yapan ancak bütçesi olmayan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştığı takdirde gerçekten destek olunuyor. Ücretsiz stant desteği veriliyor ve hemen sizi o ekibin içine alıyorlar. Bu kapsamda eğitimlere ve birçok programa dahil ediyorlar ve sizi o toplumun bir parçası haline getiriyorlar. Hem kendi hikayemden yola çıkara, hem de bu şekilde şahit olduğum çok fazla hikaye var" dedi.

"Büyükşehir'in destekleri ile yolumuz kısalıyor"

Üretici stantlarının Mersin'in en yoğun, kalabalık ve insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerde kurulduğunu hatırlatan Çağır, stant açan kişilerin daha çabuk ve daha çok insana ulaşmasını kolaylaştırdığını söyleyerek, "Bu da sizin yolunuzu daha da kısaltmış oluyor. Bu stantlarda yer alırken bizlere de pek çok kadın girişimci soruyordu ve biz de onları Büyükşehir'e yönlendiriyorduk. Büyükşehir hiçbir kadın girişimcinin bu talebini reddetmedi ve bu kartopu gibi büyüdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekten kentteki tüm kadınların yanında" diye konuştu.