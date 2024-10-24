Mersin'de Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nden 10 Bin Kadına Destek

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın kadınlara psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen desteği devam ediyor. Büyükşehir'in 2021 yılında Mezitli'de hizmete açtığı 'Kadın Sağlığı Danışma Merkezi', binlerce kadına ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Mezitli'de hizmete açtığı 'Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde 10 binden fazla talebi karşıladı. Kadınlar merkezde görev yapan fizyoterapistten kas, eklem ve omurga sağlığı, diyetisyenden kilo kaybı, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme, psikologdan ise psikolojik sorunlarının çözümleriyle ilgili destek alabiliyor.

"Kadınların hangi konuda eksiği varsa o konuda destek veriyoruz"

Merkezde bütün kadınlara yönelik hizmetler verdiklerini kaydeden Fizyoterapist Ayşe Deniz, şunları söyledi:

"Psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve egzersiz danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Diyetisyenimiz kilo alma ve kilo verme konusunda, emzirme sürecinde, ergenlik sürecinde ve menopoz sürecinde kadınlara destek olmaktayız. Psikoloğumuz da kaygı ve depresyon konusunda sıkıntı yaşayan bütün kadınlara yardımcı olurken, aile ve çift terapisi de yapmaktadır. Fizyoterapi olarak da egzersiz danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Boyun fıtığı, bel fıtığı, skolyoz hastalarına, kuvvetlendirme programlarıyla hizmet veriyoruz. Eğer fiziksel olarak bir sıkıntısı varsa, diyetisyenimiz ve fizyoterapist olarak birlikte çalışıyoruz. Psikolojik açıdan sıkıntıları varsa, psikoloğumuz da destek sağlıyor. Ekip çalışması içerisinde hareket ediyor ve kadınların hangi konuda eksiği varsa o konuda destek veriyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bütün kadınların her zaman, hangi konuda ihtiyaçları varsa destek vermeye hazırız. Şu ana kadar yaklaşık 5 bin kadına, sayısı 10 bini geçen hizmet verdik ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Kurumumuza gelen kadınlar, kendilerine vakit ayırdıklarını ve daha iyi hissettiklerini söylüyorlar."

"Benim faydalandığım bu hizmetten, herkes faydalansın istiyorum"

Merkezden destek alan kadınlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Deniz Alpaslan: "Emekli olduktan sonra evde zaman geçirip, çok fazla yemeye başlıyorsunuz ve hantallaşıyorsunuz. Eski halime dönebilmek için diyetisyene başvurdum. Yaklaşık 5-6 aydır geliyorum. Çok da faydasını gördüm. Personel çok faydalı, güzel şeyler anlatıyor. Daha zevkli ve güzel zaman geçirebiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi belirli miktarda yiyerek zayıflayabiliyorsunuz. Bunun dışında dengeli beslenmeyi de öğreniyorsunuz."

-Zehra Kulak: "Buradan 6 aydır destek alıyorum. Yüzde 70-80 oranında faydasını gördüm. Bakış açımı değiştirdim. Vücuduma daha çok değer vermem gerektiğini ve sağlıklı beslenmeyi öğrendim. Ayrıca personelin güler yüzlü olması çok hoşuma gitti. Bana çok şeyler kattığını düşünüyorum."

-Hatun Şenol Keserli: "Ben yıllarca psikiyatristlere, psikologlara gittim. Burada, olaylar karşısında dik durabilmeyi öğrendim. Doğru yeri bulduğuma inanıyorum ve birçok insana da tavsiye ettim. Kendi içimde yenemediğim bazı şeyleri burada yendim. Büyükşehir'in birçok hizmeti var, ama bu mutlaka olması gereken bir hizmet. Toplumda, hele de son dönemdeki şartlarda kadınların böyle yerlere çok ihtiyacı var. Benim faydalandığım bu hizmetten, herkes faydalansın istiyorum."