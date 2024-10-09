Mersin'de Kadın ve Çocuk Atölyeleri ile Ekonomik Destek - Son Dakika
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Mersin'de Kadın ve Çocuk Atölyeleri ile Ekonomik Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kadın ve Çocuk Atölyeleri, kadınların el becerilerini geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına olanak tanıyor. Çocuk Atölyesi'nde eğitim gören 36-72 ay arasındaki çocuklar, çeşitli sosyal ve psiko-motor becerilerini geliştiriyor. Kadın atölyesinde ise katılımcılar, el sanatları üretimi yaparak kendi ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

09.10.2024 10:30  Güncelleme: 11:25
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi'nden, hem kadınlar hem de çocuklar faydalanıyor. Çocuklarını Çocuk Atölyesi'ne bırakan anneler, Kadın Atölyesi'nde aldıkları eğitim sonunda el becerilerini geliştirerek ev ekonomilerine katkı sağlama imkanı buluyor.

Büyükşehir Yenice Yaşar Bayboğan Hizmet Binası'nın giriş katında Çocuk Atölyesi, 2'nci katında ise kırkyama, patchwork, kurdele nakışı, iğne oyası, ev tekstili gibi faaliyetlerin yapıldığı Kadın Atölyesi yer alıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Şube Müdür Vekili Nazlı Cemre Dursun, çocukların eğitim aldığı bu birimde, kadınların da ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirterek, "Kadın Atölyemizde ev tekstili, patchwork, kırkyama, iğne oyası etkinlikleri yapmaktayız. Bu sayede kadınlarımızın ev ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Çocuk Atölyemizde 36-72 ay çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Onların müzik, dans, psikososyal, psikomotor becerilerini geliştiriyor ve bilişsel süreçlerine de destek oluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle, 'Çocuklar bizim geleceğimiz, aynı zamanda yaşama sevincimiz.' Bu yüzden çocuklarımız ve kadınlarımız, bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Kadın Atölyesi öğretmenlerinden Fatma Kuru, kurs çalışmaları sonucunda kadınların el becerilerini artırdıklarını belirterek, "4 yıldır kadınlara eğitim vermekteyiz. Sadece kırkyama değil; ev tekstili, kurdele nakışı, iğne oyası, çocuk odası takımları gibi her şeyi yapabiliyorlar. Geldiklerinde belki hiçbir şey bilmiyorlardı, ama burada çok şeyi, özellikle de ellerindeki parçaları değerlendirmeyi öğrendiler. En başta da ev ekonomilerine katkı sağladılar. Burada iş yapıp da dışarıya satış yapan kursiyerlerimiz var. Tarsus'taki stantlara gidip, orada stant açıp satma imkanları da var. Ayrıca biz kurs olarak da sipariş alıyoruz. Sadece Yenice değil, çevre köylerden de katılım oluyor. Herkese açık kapımız" diye konuştu.

Çocuk Atölyesi öğretmenlerinden Sultan Benzer, şu ana kadar 115 çocuğun atölye faaliyetlerinden faydalandığını vurgulayarak, "36-72 ay arası çocuklara eğitim vermekteyiz. 2 yıldır aktif olan atölyemizde bugüne kadar 115 çocuğumuza dokunduk. Şu anda atölyemizde 50 öğrencimiz, yarı zamanlı olarak öğrenim görüyor" dedi.

Çocuklarının Büyükşehir Yaşar Bayboğan Hizmet Binası'nda bulunan birimlerden faydalandığını ve Kadın Atölyesi'nin çok faydasını gördüğünü anlatan Fulya Karacan da "Ben üretici kadın atölyemize 2 yıldır geliyorum. Böyle bir şeye ilgim vardı, ama burada artık profesyonelleştik. Sabah kızımı kreşe bırakıyorum, öğlen de oğlumla dershaneye geliyoruz. Aile boyu buradayız. Biz burada ürettiklerimizi, Tarsus'ta Kültür Park'ta kurulan üretici kadın stantlarında satışa sunuyoruz. Böylece aile ekonomimize de katkıda bulunmuş oluyoruz. Burada aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Bizim için terapi gibi oluyor. Burada herkes derdini, tasasını unutuyor. Evine mutlu bir şekilde gidiyor" diye konuştu.

65 yaşındaki Sevgi Gündoğdu ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Kadın Atölyesi çalışmalarına dahil olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ben rahatsızdım ve hep evde oturuyordum. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim. 3 yılı geride bıraktım ve sattığım ürünlerle geçimimi sağlıyorum. İyi ki böyle bir yere gelmişim. Belediyemize, Başkanımıza çok teşekkürler ediyoruz. Yeri geliyor bizi gezmelere, turlara da götürüyorlar. O da bir artımız oluyor. Çok mutluyuz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kadın ve Çocuk Atölyeleri ile Ekonomik Destek - Son Dakika

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