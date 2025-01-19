Mersin'de kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

19.01.2025 13:46
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Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

Altaylılar Mahallesi'ndeki ikamette Tuğba Bilgen'in (41) hareketsiz yattığını gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, Bilgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Bilgen'in cenazesi morga kaldırıldı.

Bilgen'in, Tarsus Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu'nda öğretmenlik yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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