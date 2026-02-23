Mersin'de Kavga: Bir Genç Ağır Yaralandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir gencin ağır yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bir genç ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansa bindirildiği sırada yaralı genç ve arkadaşları ile karşı gruptakiler arasında yeniden arbede yaşandı.

Olay yerindeki polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı yatıştırdı.

Kavga bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.