Mersin'de Kaygan Yolda TIR Kazası

05.05.2026 20:36
Mersin'de yağışla kayganlaşan yolda TIR kontrolden çıktı, sürücü hafif yaralandı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan TIR'ın karşı şeride geçerek savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, başka bir sürücü TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, ilçeye Tekmen Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Aydın K. yönetimindeki 33 AKM 690 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, karşı şeride geçerek yol kenarındaki binaya doğru savruldu. Maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Aydın K., ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın kayarak karşı şeride geçip savrulduğu ve karşı yönden gelen aracın son anda manevra yapıp çarpmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

Haber: Mehmet Akif AYTEN: – Kamera: MERSİN

Kaynak: DHA

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
