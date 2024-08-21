Mersin'de kayıp kişi ormanlık alanda bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, dün hakkında kayıp başvurusu yapılması üzerine aranan kişi ormanlık alanda bulundu.
Yakınlarının haber alamadığı Şuayip Çuha'yı bulmak için jandarma ekiplerince dün gerçekleştirilen arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
Ekipler, vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu Bahçekoyağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Çuha'yı buldu.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Çuha, yakınlarına ulaştırıldı.
Bozyazı ilçesinde, dün Çuha hakkında yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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