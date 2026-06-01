Mersin'de Kaza Davası: 22 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Kaza Davası: 22 Yıla Kadar Hapis İstemi

01.06.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de cip sürücüsü, yaya geçidinde ikizler ve kuzenlerine çarparak 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipiyle ikizler ve iki kuzenine çarpıp ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'nda 2 Şubat'ta yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan ikizler Kübra Güney (15) ve Büşra Güney (15) ile kuzenleri Necla Öztürk (17) ve Zehra Serdil Atak'ın (18) hayatını kaybettiği, Burkan Acar (22) ve Yunus Bagı'nın (35) yaralandığı kazanın ardından tutuklanan cip sürücüsü Melis K. (25) hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay sonrası cipin Mersin'deki bayisinden kaza analizi için istenilen EDR datalarının (olay veri kaydedicisi) teknik incelemeyle rapor haline getirildiği, buna göre kaza saatlerinde 3 farklı darbe kaydının araç sistemine işlendiğinin saptandığı belirtildi.

Rapora göre, cipin hava yastıklarının patlamasından 5 saniye önce kara yolunda saatte 149 kilometre hızla seyrettiği bilgisi verilen iddianamede, ilk darbe anında araç hızının saatte 80 kilometre olduğu anlatıldı.

"Herhangi bir vatandaşa çarpmadım"

İddianamede emniyet ve savcılıkta alınan ifadelerine yer verilen sanık Melis K, kara yolunda seyir halindeyken bir tırın aracına doğru yaklaştığını öne sürdü.

Melis K. şu beyanda bulundu:

"Sol şeritten saatte 55-60 kilometre hızla giderken sağımdaki tır, benim şeridime kaydı. Üzerime doğru kırınca tıra çarpmamak için ben de sola doğru kırmama rağmen tır aracımın sağ ön tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracım savruldu ve refüje çıktım. Bir ağaca çarptığımı hatırlıyorum. Herhangi bir vatandaşa çarpmadım hatta aracımdan çıktığımda orada bulunan tanımadığım şahıslar bana '5-6 kişiye tır çarptı ve kaçtı, senin suçun yok' dediler. Aracımı kontrol ettiğimde kan izi ya da hasar yoktu. Zaten o anda panik haldeydim. Yayalara çarpıldığını duyunca ağladım. Aracımın sağ kısmında neden hasar yok bilmiyorum. Tır çok büyük olduğu için onun rüzgarı bile benim savrulmama yeterlidir."

Sanık kazada "asli kusurlu" bulundu

Sürücünün "yayalara çarpmadım" iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetinin araçta inceleme yaptığı belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"İncelemenin ardından düzenlenen raporda, araçta yapılan inceleme ve yetkili servisle yapılan mütalaada ilk çarpmanın kaldırıma, ikinci çarpmanın trafik lambası direği ve ağaca, üçüncü çarpmanın ise karşı yönden gelen tıra çarpma olduğu yönündedir. Aracın sağ tarafında herhangi bir hasar, çizik, vuruk bulunmamaktadır. Bu durum sürücünün ifadesindeki beyanları desteklememektedir."

İddianamede, bilirkişi raporu ve tespit tutanakları sonucuna göre sürücünün kazada "asli kusurlu" bulunduğu, yayaların ise kusurunun olmadığı belirtildi.

Sanığın kaza anında "bilinçli taksirle" hareket ettiği görüşüne yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Melis K'nin 50 kilometre hız sınırı olan kara yolunda, gece vakti aracını yolun durumuna ve hız sınırlarına uygun şekilde kullanması gerekirken buna riayet etmeyerek, tedbirsizce ve belirlenen hız sınırının çok üzerinde 149 kilometre hızla kullanarak, olayın meydana geldiği ışıklı kavşağa giriş yaptığı sırada kaldırımın köşesine, ışık direğine ve yayalara çarparak, 4 kişinin ölümüne neden olduğu, 2 kişinin de yaralanmalarına ve vücutlarında kırık oluşmasına neden olduğu, böylelikle üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır."

Melis K'nin yargılanmasına 3 Temmuz'da başlanacak.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Mersin, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kaza Davası: 22 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:55
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:39:49. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Kaza Davası: 22 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.