Mersin'in Bozyazı ilçesinde sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.Ö. idaresindeki otomobil, Kaledibi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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